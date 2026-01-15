Padova | Annabella Martinelli trovata morta in un bosco sui Colli Euganei Era scomparsa dal 7 gennaio

Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza a Bologna residente a Teolo, è stata trovata senza vita in un bosco sui Colli Euganei. La giovane era scomparsa dal 7 gennaio 2026 e il suo ritrovamento rappresenta la conclusione di una lunga attesa. Le circostanze della sua morte sono attualmente al vaglio delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova, di cui non si avevano più notizie dal 7 gennaio 2026

