Trovata! Italia era scomparsa | ora l’annuncio ufficiale

È stata confermata la localizzazione di Floresha Prengu, la donna di 35 anni scomparsa a Trento lo scorso 22 ottobre. Dopo giorni di ricerche, l’annuncio ufficiale ha portato a una conclusione positiva. La notizia rappresenta una svolta importante per la famiglia e le autorità, che hanno lavorato per ritrovare la donna e garantire il suo benessere.

Si è conclusa tragicamente la vicenda di Floresha Prengu, 35 anni, residente a Trento, scomparsa il 22 ottobre. Giovedì 15 gennaio è stato confermato il suo ritrovamento senza vita, a circa 40 km da casa. Il riconoscimento è stato effettuato dai parenti più stretti, chiamati dalle autorità competenti. Floresha, di origine albanese e madre di due bambine, era uscita come di consueto il 22 ottobre, ma non aveva fatto più ritorno né contattato familiari o amici. La denuncia ai carabinieri ha subito alzato il livello di allerta, vista la sua regolarità quotidiana e il forte legame con le figlie. La notizia della sparizione aveva mobilitato rapidamente la comunità, con appelli sui social e ricerche coordinate dalle autorità locali.

