Trovata! Italia era scomparsa | ora l’annuncio ufficiale

Da tvzap.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata confermata la localizzazione di Floresha Prengu, la donna di 35 anni scomparsa a Trento lo scorso 22 ottobre. Dopo giorni di ricerche, l’annuncio ufficiale ha portato a una conclusione positiva. La notizia rappresenta una svolta importante per la famiglia e le autorità, che hanno lavorato per ritrovare la donna e garantire il suo benessere.

Si è conclusa tragicamente la vicenda di Floresha Prengu, 35 anni, residente a Trento, scomparsa il 22 ottobre. Giovedì 15 gennaio è stato confermato il suo ritrovamento senza vita, a circa 40 km da casa. Il riconoscimento è stato effettuato dai parenti più stretti, chiamati dalle autorità competenti. Floresha, di origine albanese e madre di due bambine, era uscita come di consueto il 22 ottobre, ma non aveva fatto più ritorno né contattato familiari o amici. La denuncia ai carabinieri ha subito alzato il livello di allerta, vista la sua regolarità quotidiana e il forte legame con le figlie. La notizia della sparizione aveva mobilitato rapidamente la comunità, con appelli sui social e ricerche coordinate dalle autorità locali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

trovata italia era scomparsa ora l8217annuncio ufficiale

© Tvzap.it - “Trovata!”. Italia, era scomparsa: ora l’annuncio ufficiale

Leggi anche: “L’abbiamo trovata”. Suamy, la notizia sulla 16enne scomparsa arrivata ora: l’annuncio dei carabinieri

Leggi anche: Tatiana Tramacere, trovata viva la 27enne scomparsa: era stata sequestrata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara; Aurora Livoli, il presunto killer era già stato condannato per stupro: era a piede libero per un 'buco' nel casellario giudiziario; Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla; Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli.

trovata italia era scomparsaTrovata in Liguria la giovane scomparsa da Modena: sta bene - Sospiro di sollievo: è stata ritrovata nella serata di ieri sana e salva la 14enne modenese che era scomparsa dalla sua casa di Modena nella notte tra sabato 10 e domenica gennaio. msn.com

trovata italia era scomparsaL’incidente, la segnalazione di scomparsa, il ritrovamento del cadavere coi droni hi-tech: tragedia in Appennino - Il corpo dell’uomo è stato individuato nella notte grazie a dispositivi di soccorso con tecnologia capace di localizzare i segnali telefonici anche in zone con copertura di rete assente o limitata ... msn.com

Trovata morta nel lago: era scomparsa dopo essere uscita dal lavoro, forse scivolata per il ghiaccio. La vittima aveva 32 anni - Il corpo di una donna di 32 anni, originaria dell'Aquila, è stato recuperato ieri, ma la notizia è trapelata solo oggi, in un lago di località Pilaz a Champoluc (Aosta). leggo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.