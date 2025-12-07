L’abbiamo trovata Suamy la notizia sulla 16enne scomparsa arrivata ora | l’annuncio dei carabinieri

Per quattro giorni il nome di una sedicenne di Portici Suamy Rispoli aveva attraversato chat, gruppi social e bacheche locali, diventando il simbolo di una paura crescente. La giovane era svanita nel nulla dopo essere uscita da scuola, lasciando dietro di sé solo domande e un senso di urgenza che è andato via via aumentando man mano che passavano le ore. I carabinieri avevano avviato ricerche a tappeto, mentre amici, conoscenti e cittadini si mobilitavano condividendo appelli e fotografie nella speranza di un indizio, anche minimo, che potesse aiutare a rintracciarla. >> “Il movente di Stasi e Sempio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

