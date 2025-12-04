Tatiana Tramacere trovata viva la 27enne scomparsa | era stata sequestrata

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Dragos, l'amico 30enne della studentessa 27enne scomparsa il pomeriggio del 24 novembre "è stato portato al nostro comando provinciale ma al momento non è in stato di fermo", ha detto poco fa il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce Andrea Siazzu ai giornalisti assiepati vicino a casa dell'uomo. Sul posto diversi cittadini che sono accorsi dopo che si è diffusa la notizia della perquisizione in corso. L'uomo è indagato per istigazione al suicidio e attualmente sarebbe sottoposto a interrogatorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

