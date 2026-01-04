House Of The Dragon ora sappiamo quando finirà la serie spinoff de Il trono di spade
House Of The Dragon, spin-off de Il Trono di Spade, si concluderà con la quarta stagione prevista nel 2028. Lo ha annunciato il showrunner Ryan Condal, mentre sono in corso le riprese della terza stagione, in uscita nel 2026. Attualmente, sono disponibili i primi materiali e montaggi, secondo quanto riportato da DarkHorizons.
House Of The Dragon, spinoff de Il trono di spade incentrato sul passato della famiglia Targaryen, terminerà con la quarta stagione, in arrivo nel 2028: a confermarlo è lo showrunner Ryan Condal, ospite di un podcast; al momento, sono in corso le riprese del terzo ciclo di episodi, la cui messa in onda è prevista per il 2026 (mese ancora non annunciato) Riportiamo le parole di Condal dal sito DarkHorizons Stiamo ricevendo i primi montaggi e i materiali iniziali della terza stagione. Mi sento fiducioso. Cammino molto di più adesso — vado a piedi e in metropolitana verso il centro di Londra — e questo mi sta facendo bene. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
