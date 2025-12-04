Pendolari senza treni esplode la protesta | oltre 500 firme per ripristinare le fermate di Caravaggio Capralba e Casaletto Vaprio

Sono già più di 500 le firme raccolte nell’ambito della petizione “ Pendolari di terza classe? No grazie! ”, lanciata due settimane fa dal gruppo pendolari Ccc ( Caravaggio, Capralba e Casaletto Vaprio, nel Cremasco) per chiedere il ripristino delle fermate dei nuovi treni diretti 10656 e 10651. La richiesta è rivolta a Trenord e Regione Lombardia, dopo i disagi generati dal nuovo orario ferroviario entrato in vigore a giugno di quest’anno. “Non siamo pendolari di terza classe – si legge nella nota che accompagna la petizione -. Non accettiamo di essere considerati sacrificabili”. La soppressione dei regionali 10616 e 10641 nei giorni feriali ha lasciato scoperti i tre Comuni, il cui bacino di utenza si aggira intorno ai 20mila abitanti (senza contare i territori limitrofi che usufruiscono di queste stazioni) nelle fasce ritenute più critiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it