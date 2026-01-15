Tre gare sei punti persi | prezzo troppo alto per infortuni e un mercato finora infruttuoso

Dopo tre partite e sei punti lasciati per strada, la situazione del team richiede analisi e riflessione. Infortuni e un mercato finora poco fruttifero hanno inciso sui risultati, evidenziando la necessità di strategie più efficaci per migliorare le prestazioni e consolidare la squadra.

"> Tre punti su nove, pochi. Pochissimi. È il bilancio che fotografa il momento del Napoli e che, come analizza Antonio Corbo su Repubblica Napoli, trova spiegazione nei tre pareggi consecutivi: due interni, contro Verona e Parma, squadre collocate nella parte bassa della classifica, e uno esterno, ben più solido e dignitoso, contro l’Inter a Milano. La conclusione è netta. Il Napoli riesce a reggere il confronto con la capolista, concedendo ai nerazzurri una gara accorta e attendista, pur confermando le note lacune difensive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

