Il rammarico non è solo per il pareggio ottenuto dopo una partita dominata, ma anche per la classifica che, dopo un girone, vede la Pistoiese a sette punti di distanza dal primo posto. Antonio Andreucci, la cui posizione continua a ‘ballare’, ha commentato con amarezza lo 0-0 sul campo del Cittadella Vis Modena. "Eravamo venuti qui per vincere e ottenere solo un pareggio è motivo di grande dispiacere - ha evidenziato l’allenatore -. La squadra ci ha provato per novanta minuti, non siamo stati incisivi in area di rigore, anche se le occasioni le abbiamo avute. Ai ragazzi avevo chiesto una reazione dopo Desenzano e sul piano dell’impegno non ho niente da rimproverare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’intervista. Andreucci amaro: "Persi troppi punti in gare dominate»

