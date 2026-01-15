In San Felice nasce la piazza pedonale

A San Felice iniziano i lavori per una nuova piazza pedonale a Porta San Felice, nell’ambito del progetto di sviluppo della tramvia. A partire da lunedì 19 gennaio, saranno realizzati nuovi spazi urbani che migliorano la fruibilità e la qualità della zona, offrendo un’area più sicura e accessibile per cittadini e visitatori. Questa iniziativa mira a valorizzare l’ambiente urbano, integrando mobilità sostenibile e spazio pubblico.

Non solo rotaie, ma anche nuovi spazi urbani. Lunedì, 19 gennaio, nell0ambito dei cantieri per la realizzazione della tramvia, iniziano i lavori per la realizzazione di una nuova piazza pedonale a Porta San Felice.L'intervento, che trasformerà l'area adiacente alla porta, si aprirà con il.

