Largo della Vittoria verde pedonale e inclusivo via al restilyng che regalerà una nuova piazza

A partire da lunedì 11 gennaio, salvo condizioni meteorologiche avverse, prenderanno il via i lavori di restyling di Largo della Vittoria e del primo tratto di via Vittorio Veneto a Città della Pieve. L’intervento mira a rendere l’area più verde, pedonale e inclusiva, contribuendo alla riqualificazione urbana e alla creazione di una nuova piazza condivisa per la comunità.

