Traghettatore e poi De Zerbi | accordo per la prossima stagione

Il futuro di Roberto De Zerbi si delineerà con un trasferimento al Marsiglia per la prossima stagione. Dopo aver ricoperto ruoli importanti in Italia, l’allenatore bresciano si prepara a una nuova esperienza in Ligue 1. La trattativa tra il club francese e il tecnico è in fase avanzata, segnando un passo significativo nella sua carriera internazionale. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

De Zerbi resta uno degli allenatori più seguiti e ambiti del panorama calcistico internazionale. Il tecnico bresciano è spinto molto anche da una narrazione, per non dire propaganda che spesso enfatizza troppo il suo lavoro nonché i suoi risultati. A Marsiglia sta facendo bene, ha riportato il club in Champions ed è stabilmente nelle primissime posizioni. L'OM lo sta seguendo alla lettera, ha speso tanto sul mercato in questi ultime due anni per venire incontro alle esigenze e alle richieste dell'ex Sassuolo.

