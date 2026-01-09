de zerbi stava vincendo la supercoppa al 94esimo poi il marsiglia ha preso gol dal psg in ripartenza con difesa altissima

Nel calcio, anche un vantaggio consolidato può svanire in un attimo. De Zerbi conduceva la Supercoppa al 94esimo, ma il Marsiglia ha subito un gol in ripartenza dal Psg, sfruttando una difesa alta e lasciando l’attaccante avversario da solo davanti al portiere. Un episodio che dimostra come, nel calcio, la concentrazione e la gestione finale siano fondamentali, anche nei momenti più decisivi.

Si può perdere una finale al minuto 94 (mancava un minuto e mezzo alla fine) prendendo gol in ripartenza, con la difesa alta e lasciando l’avversario da solo (DA SOLO!) davanti al portiere? Si può. E visto che in finale non c’era una squadra allenata da Vincenzo Italiano, ci ha pensato Roberto De Zerbi a colmare la lacuna. Il tecnico bresciano, col suo Marsiglia, ha perso un’occasione che speriamo per lui non sia irripetibile. Al minuto 94 della Supercoppa contro il Psg campione d’Europa, l’Olympique Marsiglia era in vantaggio per 2-1. Ma De Zerbi è allenatore che evidentemente non deroga dai propri principi per uno stupido risultato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

