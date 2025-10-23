Spalletti alla Juventus | Accordo per la prossima stagione

Rimane in bilico la panchina di Tudor alla Juve: tra i papabili c’è anche l’ex Ct della Nazionale Altra sconfitta della Juventus, che si è dovuta arrendere alla maggiore caratura tecnica del Real Madrid nel match di Champions League. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.it La prova dei bianconeri è stata però incoraggiante e a più riprese hanno spaventato gli spagnoli padroni di casa. La Juve esce con qualche certezza in più dal catino del Bernabeu, anche se il momento rimane delicato per Igor Tudor. Il tecnico croato rimane al centro del dibattito e le prossime sfide in campionato saranno decisive per il suo futuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

