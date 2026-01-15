Un uomo è stato trovato senza vita nel Parco Miralfiore, vicino alla stazione, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ipotesi, la morte potrebbe essere attribuibile a un’overdose. La scena, che ha suscitato grande attenzione, si inserisce in un contesto di preoccupazione per la diffusione di problemi legati alla droga nella zona. Le autorità stanno svolgendo le indagini del caso.

Un corpo esanime sull’erba, a pochi metri dalla stazione. È l’immagine che ieri pomeriggio ha gelato il Parco Miralfiore, ancora una volta al centro di una tragedia che potrebbe essere legata alla droga. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato l’uomo immobile e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della volante della polizia e gli agenti della squadra mobile. Per l’uomo, un italiano già conosciuto dalle forze dell’ordine, purtroppo non c’era più nulla da fare. L’ipotesi che non viene esclusa è quella di una morte per overdose, anche se la conferma definitiva arriverà dagli accertamenti medico-legali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia al Miralfiore. Uomo trovato morto al parco. Ipotesi: overdose fatale

