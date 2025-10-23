Quando finiscono i cantieri del tram a Bologna? Per Indipendenza e Riva Reno c’è una data

Bologna, 23 ottobre 2025 – Procedono a ritmo serrato i lavori in centro storico, con l’obiettivo di consegnare alla città, entro Natale, due arterie fondamentali come via Indipendenza e via Riva di Reno, mentre via San Felice dovrà attendere fino a gennaio per tornare completamente percorribile. Un cronoprogramma  intenso, che si inserisce nel grande cantiere della Linea Rossa del tram e che nelle prossime settimane vedrà, pian piano, la restituzione di tratti significativi ai cittadini e alle attività commerciali del cuore di Bologna. Via Indipendenza, il cuore pedonale verso la riapertura completa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

