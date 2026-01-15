Tra esperienza e talento | Malen e Vaz nel progetto Roma

La Roma ha rinnovato il proprio reparto offensivo affidandosi a Malen e Vaz, due giocatori che inizialmente non erano considerati priorità. La scelta nasce dall’esigenza di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato e alle evoluzioni della squadra, offrendo soluzioni affidabili e di qualità. Questa strategia riflette l’importanza di combinare esperienza e talento per rafforzare la rosa e affrontare la stagione con nuove prospettive.

La squadra giallorossa ha rivisto la struttura del proprio attacco, affidandosi a due profili che in un primo momento non rientravano nei piani iniziali ma che sono diventati soluzioni prioritarie dopo il graduale allontanamento degli obiettivi principali. In questo modo il tecnico della Roma sta iniziando a vedere realizzata la sua richiesta più importante: il potenziamento del reparto offensivo. Una scelta che, naturalmente, comporta valutazioni e ripercussioni anche sugli elementi già presenti in rosa. È sicuramente un momento di cambiamento per i giallorossi. Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, a seguito della sconfitta con il Torino in Coppa Italia, alla domanda: "Questa fase di transizione tra ciò che già ha e quello che arriverà?", risponde così: "Di quello che ho sono molto soddisfatto.

Robinio Vaz Roma: i giallorossi hanno chiuso il colpo dal Marsiglia! Formula, cifre e dettagli del nuovo attaccante in arrivo - Formula, cifre e dettagli del nuovo attaccante in arrivo La Roma ha deciso di fare sul serio e di ridisegnare il proprio attacco co ... calcionews24.com

Calciomercato Roma, Robinio Vaz è atterrato a Ciampino: ora le visite mediche. Malen è a un passo: tutte le trattative - Robinio Vaz, all'uscita dall'aeroporto di Ciampino, ha salutato fugacemente i circa 20 tifosi della Roma presenti, prima di salire sul van predisposto dal club giallorosso. corrieredellosport.it

ROBINIO VAZ FATTO! Raspadori ci tradisce e Massara CHE COLPO | Mercato Roma

