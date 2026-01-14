Roma l’attacco cambia volto | cosa portano Malen e Robinio Vaz

Roma rinnova il suo attacco, con l’arrivo di Malen e Robinio Vaz. Dopo aver analizzato le esigenze della squadra, il club ha deciso di intervenire direttamente sul reparto offensivo, migliorando la rosa senza attendere ulteriori opportunità. Questa modifica mira a rafforzare la squadra e a rispondere alle sfide della stagione, puntando su elementi che possano contribuire immediatamente alla crescita del gruppo.

La Roma ha smesso di rincorrere profili ideali e ha scelto di intervenire sul reale. Il reparto offensivo, vero punto debole di una prima parte di stagione comunque solida, è stato rimodellato senza aspettare oltre. Niente più attese infinite, niente più piste bloccate: Gasperini ha chiesto rinforzi, la società li ha portati. Con una conseguenza chiara: ora cambiano gerarchie, ruoli e prospettive. Joshua Zirkzee Una scelta di rottura: addio Zirkzee, dentro Malen e Vaz. Quando Giacomo Raspadori ha scelto l’Atalanta e Joshua Zirkzee è diventato un dossier troppo complicato, a Trigoria si è deciso di chiudere il capitolo delle attese. 🔗 Leggi su Como1907news.com

