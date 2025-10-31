Imprese 731 milioni per ricerca e sviluppo | domande a partire dal 14 gennaio

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del  ministro Adolfo Urso,  ha definito con decreto direttoriale  i termini di apertura dello sportello agevolativo  e le modalità di presentazione delle domande inerenti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali. Lo comunica oggi  una nota del Mimit.  Le domand e potranno essere inviate a partire dalle ore 10 del 14 gennaio 2026 e fino alle ore 18 del 18 febbraio 2026  allo sportello online  https:fondocrescitasostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

