Torino vs Roma ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Torino e Roma si sfidano nella ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. Dopo l’incontro in Coppa Italia, le due squadre si preparano a confrontarsi nuovamente, questa volta in campionato, con obiettivi diversi: la salvezza e la qualificazione europea. La partita rappresenta un momento importante per entrambe e sarà trasmessa in diretta su canali e piattaforme dedicati, offrendo l’opportunità di seguire il confronto tra due squadre in cerca di punti fondamentali.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Dopo essersi affrontate in Coppa Italia, le due squadre si ritrovano di fronte per contendersi punti preziosi in chiave salvezza e Champions League. Torino vs Roma si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia proprio ai danni della Roma che li ha proiettati ai quarti di finale della competizione nazionale. Ora però c'è da riscattare due vittorie consecutive ed evitare che la posizione del tecnico Baroni torni fortemente a rischio.

