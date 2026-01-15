Tg Green 15 gennaio – Via libera a un decreto anti-smog per la mobilità nelle grandi città
Il 15 gennaio, il Tg Green segnala l’approvazione di un decreto da 500 milioni di euro per promuovere la mobilità sostenibile nelle grandi città. Il provvedimento affronta anche la gestione dei rifiuti elettronici e le sfide legate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta imposti dall’Unione europea. Inoltre, si evidenziano i danni economici previsti dai disastri naturali, stimati in 224 miliardi di dollari nel 2025.
Il via libera a un decreto da 500 milioni di euro per la mobilità sostenibile nelle grandi città, la gestione dei rifiuti elettronici e il mancato obiettivo di raccolta fissato dall’Unione europea, i danni causati dai disastri naturali che arrivano a 224 miliardi di dollari nel 2025. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Mobilità, via libera a un decreto anti-smog per le grandi città
Leggi anche: Affitti nelle grandi città: più mobilità e contratti più flessibili
Almanacco 15 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 15 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; TG5: Edizione ore 20.00 del 14 gennaio Video; TG AGRIFOOD del 14 gennaio 2026 — L'agroalimentare italiano vale il 15% dell’economia.
Venerdì 23 Gennaio ore 18:30 Speed Dating Consapevole al GREEN! Tinder Bumble Hinge Ehm… nah. Conoscere le persone di presenza è tutta un’altra storia. E così nasce il nostro Speed Dating Consapevole L'Evento creato per chi è stufo di facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.