Tg Green 15 gennaio – Via libera a un decreto anti-smog per la mobilità nelle grandi città

Da lapresse.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 gennaio, il Tg Green segnala l’approvazione di un decreto da 500 milioni di euro per promuovere la mobilità sostenibile nelle grandi città. Il provvedimento affronta anche la gestione dei rifiuti elettronici e le sfide legate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta imposti dall’Unione europea. Inoltre, si evidenziano i danni economici previsti dai disastri naturali, stimati in 224 miliardi di dollari nel 2025.

Il via libera a un decreto da 500 milioni di euro per la mobilità sostenibile nelle grandi città, la gestione dei rifiuti elettronici e il mancato obiettivo di raccolta fissato dall’Unione europea, i danni causati dai disastri naturali che arrivano a 224 miliardi di dollari nel 2025. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tg green 15 gennaio 8211 via libera a un decreto anti smog per la mobilit224 nelle grandi citt224

© Lapresse.it - Tg Green 15 gennaio – Via libera a un decreto anti-smog per la mobilità nelle grandi città

Leggi anche: Mobilità, via libera a un decreto anti-smog per le grandi città

Leggi anche: Affitti nelle grandi città: più mobilità e contratti più flessibili

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Almanacco 15 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 15 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; TG5: Edizione ore 20.00 del 14 gennaio Video; TG AGRIFOOD del 14 gennaio 2026 — L'agroalimentare italiano vale il 15% dell’economia.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.