Affitti nelle grandi città | più mobilità e contratti più flessibili

Sbircialanotizia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle grandi città il mercato degli affitti sta cambiando ritmo: più mobilità, nuove priorità, decisioni diverse da parte dei proprietari. I dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa mostrano un quadro in trasformazione, con la prima parte del 2025 che segna una svolta e racconta arrivi sempre più numerosi da fuori città. Un flusso crescente verso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

affitti nelle grandi citt224 pi249 mobilit224 e contratti pi249 flessibili

© Sbircialanotizia.it - Affitti nelle grandi città: più mobilità e contratti più flessibili

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Affitti Grandi Citt224 Pi249