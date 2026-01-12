Mobilità via libera a un decreto anti-smog per le grandi città

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un decreto da 500 milioni di euro destinato a finanziare progetti di mobilità sostenibile nelle grandi città italiane. Il provvedimento, firmato congiuntamente dai ministri competenti, mira a promuovere soluzioni di trasporto più ecologiche e a ridurre l’inquinamento urbano, contribuendo al miglioramento della qualità della vita nelle aree metropolitane.

Via libera a un decreto da 500 milioni di euro per la mobilità sostenibile nelle grandi città. E' stato infatti firmato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), e da tutti i ministri concertanti, il decreto che istituisce un Programma di finanziamento per il potenziamento della mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane. Il provvedimento – rivolto ai Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50mila abitanti e alle città metropolitane situate nelle aree interessate dal contenzioso europeo sulla qualità dell'aria – entra ora nella fase finale di adozione.

