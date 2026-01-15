Tenta di rapinare un minorenne lo colpisce con un cavalletto | rider arrestato

Un uomo di 27 anni, rider senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un minorenne nella zona della stazione ferroviaria. L'individuo ha avvicinato il ragazzo di 16 anni e, nel tentativo di sottrargli il cappotto, lo ha colpito con un cavalletto. L'arresto è avvenuto in seguito alle autorità intervenute sul posto.

Tentata rapina a Terni, arrestati due minori ospiti di una comunità - Sono accusati di aver aggredito un 20enne lo scorso 5 novembre per sottrargli denaro. rainews.it

Napoli, tre minorenni arrestati per tentata rapina: aggredirono un 17enne con un coltello - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli ... msn.com

Un uomo di 61 anni ha tentato di rapinare un bar in via Fratelli Induno a Milano. Respinto, è tornato con un bastone ed è stato arrestato. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.