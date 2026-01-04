Tenta di rapinare un bar esce e torna con un bastone | arrestato un uomo

Un uomo ha tentato di rapinare un bar, minacciando il personale per ottenere il denaro. Dopo aver desistito, è tornato in modo improvviso, questa volta armato con un bastone. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'individuo, che ora è sotto custodia. L'episodio evidenzia l'importanza della sicurezza nei locali pubblici e il ruolo delle forze di polizia nel garantire la legalità.

