Tenta di rapinare un bar esce e torna con un bastone | arrestato un uomo
Un uomo ha tentato di rapinare un bar, minacciando il personale per ottenere il denaro. Dopo aver desistito, è tornato in modo improvviso, questa volta armato con un bastone. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'individuo, che ora è sotto custodia. L'episodio evidenzia l'importanza della sicurezza nei locali pubblici e il ruolo delle forze di polizia nel garantire la legalità.
È entrato nel bar e ha minacciato un commesso per avere il fondo cassa. Al suo rifiuto si è dileguato, salvo tornare indietro armato. Arrestato a Milano un uomo di 61 anni con l'accusa di tentata rapina aggravata.La tentata rapinaTutto è accaduto intorno alle 15.30, in un'attività commerciale di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
