Le recenti tensioni in Groenlandia, causate dalle rivendicazioni degli Stati Uniti sulla regione, stanno portando MSC a riconsiderare le rotte delle sue crociere nei fiordi. La compagnia ha assicurato che questo cambiamento non rappresenta un problema, garantendo comunque itinerari sicuri e pianificati con attenzione. La situazione politica in Groenlandia influenzerà le rotte future, ma MSC continuerà a offrire esperienze di qualità nei territori coinvolti.

Le tensioni in Groenlandia, con gli Usa che rivendicano la piccola e strategica isola che appartiene alla Danimarca, hanno riflessi anche sulle crociere nei fiordi. E Msc, l a compagnia di proprietà del gruppo Aponte, ormai la prima nel mondo, annuncia di essere pronta a cambiare le rotte se le tensioni si acuiranno. Le dichiarazioni dei vertici. “In 20 anni ne abbiamo passate di crisi geopolitiche, ma noi abbiamo un vantaggio incredibile: ci muoviamo e, quindi, possiamo scegliere dove andare e cambiare rotta”. Lo ha detto Leonardo Massa, vicepresidente Southern Europe divisione crociere del Gruppo Msc, alla presentazione del piano strategico della compagnia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tensione in Groenlandia, Msc pronta a cambiare le rotte delle crociere nei fiordi: “Nessun problema per noi”

