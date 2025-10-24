Il Paradiso delle Signore | Marcello annulla le nozze Rosa pronta a cambiare tutto
Crisi, emozioni e scelte coraggiose nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore: Marcello annulla il matrimonio, Rosa si risveglia e Rodolfo viene arrestato. Marcello è confuso. Cammina tra i corridoi del Paradiso come se cercasse risposte che non arrivano. I preparativi per il matrimonio con Adelaide vanno avanti, ma lui si sente fuori posto. Il cuore non mente. E ogni volta che incrocia lo sguardo di Rosa, tutto si complica. Qualcosa dentro di lui è cambiato. Forse è sempre stato lì, nascosto, ignorato. Ma ora esplode. Si fa sentire con forza. Un sentimento inaspettato, fuori controllo, che lo spinge a rimettere in discussione tutto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
