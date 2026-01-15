Tennis Sinner in Australia con Gaston

Il tennista italiano Jannik Sinner affronterà il francese Hugo Gaston nel primo turno degli Australian Open. La sfida si svolgerà in Australia e rappresenta un'importante occasione per entrambi i giocatori di iniziare il torneo con un risultato positivo. La partita è prevista per le ore 9.50 e sarà seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori.

9.50 Sarà il francese Hugo Gaston l'avversario di Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open.Così il sorteggio di Melbourne. Il n.2 del mondo potrebbe trovare Khachanov negli ottavi e Shelton nei quarti fino a un'ipotetica semifinale con Djokovic o magari Lorenzo Musetti. Il carrarese,n.5 Atp,debutterà contro il belga Collignon, agli ottavi potrebbe trovare Fritz e poi Djokovic. Urna poco benevola con Berrettini, che pesca l'idolo di casa de Minaur (8), e Arnaldi: il russo Rublev (14). Ancora da determinare l'avversaria di Paolini.

Australian Open, il sorteggio: Sinner debutta con Gaston - C'è il nome del primo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open: è il francese Hugo Gaston. ilgiornale.it

Tennis, Australian Open, Sinner aprirà contro Gaston - Jannik Sinner inizierà la sua avventura a Melbourne agli Australian Open contro Hugo Gaston. napolimagazine.com

SINNER PESCA BENE! ALCARAZ ABBASTANZA! IL MAIN DRAW DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2026!

Sinner: "Voglio essere più imprevedibile, anche al costo di perdere qualche partita" #SkySport #SkyTennis #Tennis #Sinner x.com

Sinner eliminato da un tennista dilettante https://mdst.it/4jE85rz #SportMediaset facebook

