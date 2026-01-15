Gli Australian Open, primo grande torneo dello Slam dell’anno, si avvicinano con il sorteggio dei tabelloni ufficiali. Tra i primi incontri, Jannik Sinner esordirà contro Gaston, aprendo la strada a un torneo che promette sfide interessanti tra i migliori giocatori del mondo. La manifestazione si prepara a vivere momenti di grande tennis, con attenzione rivolta ai sorteggi e alle possibili strategie degli atleti.

Gli Australian Open, primo Slam dell'anno, entrano ufficialmente nel vivo con il sorteggio dei tabelloni e gli incroci dei protagonisti pronti a darsi battaglia. Jannik Sinner, numero due del mondo e detentetore del titolo, debutterà contro il francese Hugo Gaston, numero 96 del ranking Atp. Il possibile cammino di Sinner. Per Jannik, inserito nella parte bassa del tabellone dove è presente anche Novak Djokovic, al terzo turno c'è l'ipotesi scontro con la promessa brasiliana Joao Fonseca al terzo turno ma anche un possibile derby con un altro azzurro, Luca Nardi. Per gli ottavi di finale sono almeno quattro i tennisti che potrebbe incontrare l'altoatesino: l'altro azzurro Darderi oppure uno tra Khachanov, Mpetshi Perricard o Baez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Australian Open, il sorteggio: Sinner debutta con Gaston

