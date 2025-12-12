Lindsey Vonn è eterna vince a 41 anni la discesa libera di Coppa del Mondo a St Moritz Sofia Goggia è quarta
Lindsey Vonn torna protagonista sulla scena dello sci alpino: a 41 anni conquista la vittoria nella discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz, dimostrando ancora una volta la sua classe e determinazione. La campionessa americana si impone nella prima gara stagionale, mentre Sofia Goggia si ferma al quarto posto. Un inizio di stagione che riaccende le emozioni dello sci internazionale.
Il ritorno della regina Lindsey Vonn. La campionessa americana domina la prima discesa della stagione di Coppa del Mondo a Sankt Moritz, in Svizzera. A 41 anni, sulla pista Corviglia, la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
? Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina: 'Voglio vincere una medaglia nella libera' dice la campionessa bergamasca. Lindsey Vonn sempre temibilissima, anche lei punta alla vittoria Vai su X
Sofia Goggia e Lindsey Vonn si allenano a Saint Moritz per la prossima gara di discesa libera valevole per il mondiale. #lapresse #goggia #vonn #sport - facebook.com Vai su Facebook
Lindsey Vonn è eterna, vince a 41 anni la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz. Sofia Goggia è quarta - La campionessa americana domina la prima discesa della stagione di Coppa del Mondo a Sankt Moritz, in Svizzera. Scrive msn.com
Eterna Lindsey Vonn: a 41 anni torna a vincere in Coppa del mondo - Straordinaria prestazione di Lindsey Vonn nella discesa libera di St. Secondo lettera43.it