Lindsey Vonn è eterna vince a 41 anni la discesa libera di Coppa del Mondo a St Moritz Sofia Goggia è quarta

Ilmattino.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn torna protagonista sulla scena dello sci alpino: a 41 anni conquista la vittoria nella discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz, dimostrando ancora una volta la sua classe e determinazione. La campionessa americana si impone nella prima gara stagionale, mentre Sofia Goggia si ferma al quarto posto. Un inizio di stagione che riaccende le emozioni dello sci internazionale.

