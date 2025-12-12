Sci | Lindsey Vonn a 41 anni vince la discesa di Coppa del Mondo a StMoritz Quarta Sofia Goggia
Lindsey Vonn, a 41 anni, conquista la vittoria nella discesa di Coppa del Mondo a St. Moritz, dimostrando determinazione e abilità. La sua performance, avvenuta a pochi mesi dai Giochi di Milano-Cortina, sottolinea il suo spirito competitivo e il continuo desiderio di sfidare i limiti, scrivendo un nuovo capitolo nella storia dello sci alpino.
Senza paura, senza pensare alla lunga lista di infortuni e ai 41 anni che indurrebbero alla cautela, Lindsey Vonn, a due mesi dai Giochi di Milano-Cortina scrive una nuova pagina di storia dello sci. Dopo oltre sette anni torna a trionfare in Coppa del Mondo vincendo la prima discesa stagionale, sulla Corviglia di St. Moritz. Non una vittoria qualunque, lasciando distacchi pesanti alle avversarie. A dimostrazione della sua forza e del suo talento L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it
Coppa del mondo di sci, impresa di Lindsey Vonn: a 41 anni vince la discesa di St. Moritz - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coppa del mondo di sci, impresa di Lindsey Vonn: a 41 anni vince la discesa di St. tg24.sky.it
Sci: Coppa del mondo a Vonn, a 41 anni - Impresa di Lindsey Vonn che, a 41 anni, è diventata la sciatrice più 'anziana' della storia a vincere una gara di Coppa del mondo di sci alpino. rainews.itUna parola e un emoji per descrivere Lindsey Vonn. Iniziamo noi: ???????????? ? #SciAlpino #AlpineSkiing #FISAlpine #StMoritz #Vonn - facebook.com facebookLindsey Vonn si commuove: “Più di un sogno: ho fatto di tutto, questa è la ricompensa”. E sul prossimo anno… - x.com
LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica