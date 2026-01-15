Taranto | un anno di concerti al museo MarTa

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto presenta un calendario di eventi culturali e musicali per un anno. Tra concerti, performance e rassegne, si esploreranno diverse tradizioni e stili, dal rock ai suoni balcanici, fino alle eccellenze della cucina pugliese. Un’occasione per scoprire le molteplici sfaccettature della cultura locale e internazionale, attraverso iniziative che valorizzano il patrimonio e le diversità del territorio di Taranto.

Di seguito un comunicato diffuso dal museo archeologico nazionale di Taranto: Dai Led Zeppelin ad Eduardo, da Pinocchio a una full immersion nella cucina pugliese, dalle sonorità balcaniche al tango, dal viaggio intorno e dentro la multiculturalità e multireligiosità fino alle sacralità barocche. Presentati oggi al Museo archeologico nazionale di Taranto i 12 concerti che comporranno la rassegna 2026 della rassegna "Un anno di concerti al MArTA. Domeniche in concerto, musica e aperitivo" voluta dallo stesso MArTA e dall'Orchestra ICO della Magna Grecia. Si inizia il 18 gennaio e si termina il 13 dicembre 2026 con la formula di successo che abbina alla fruizione del concerto, dell'evento di spettacolo, una visita guidata con approfondimento sulle mostre temporanee o sulla collezione permanente del Museo di Taranto, e, al termine, un aperitivo all'interno del Chiostro degli Alcantarini, l'edificio settecentesco nel cuore del Borgo Umbertino di Taranto che dal 1887 ospita appunto il MArTA.

