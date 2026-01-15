Talk di Giuseppe Pastore al Cinema Lumière

Venerdì 16 gennaio al Cinema Lumière si terrà un incontro con Giuseppe Pastore, giornalista e voce nota nel panorama dello sport italiano. Durante il talk dal vivo, Pastore condividerà le sue esperienze e riflessioni sul mondo dello sport e del giornalismo. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire temi legati alla comunicazione sportiva e al ruolo dei media in Italia.

Ingresso gratuito e senza prenotazione.

