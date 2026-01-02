Claudio Caprara presenta il libro ' Fischiava il vento' al Cinema Lumière

Claudio Caprara presenta il libro 'Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano' al Cinema Lumière. L'incontro, organizzato dalla Libreria Ghibellina, si svolgerà alle ore 18 e vedrà la partecipazione dell’autore, accompagnato da Maria Valeria Della Mea, Paolo Fontanelli e Dino Pedreschi. Un’occasione per approfondire un’opera che analizza la storia politica e sociale del comunismo in Italia.

Claudio Caprara presenta il libro, Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano, Bompiani Editoreinsieme all'autore dialogheranno Maria Valeria Della Mea, Paolo Fontanelli e Dino PedreschiL'evento organizzato dalla Libreria Ghibellina si terrà al Cinema Lumiere alle ore 18. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

