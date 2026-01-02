Claudio Caprara presenta il libro ' Fischiava il vento' al Cinema Lumière
Claudio Caprara presenta il libro 'Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano' al Cinema Lumière. L'incontro, organizzato dalla Libreria Ghibellina, si svolgerà alle ore 18 e vedrà la partecipazione dell’autore, accompagnato da Maria Valeria Della Mea, Paolo Fontanelli e Dino Pedreschi. Un’occasione per approfondire un’opera che analizza la storia politica e sociale del comunismo in Italia.
Claudio Caprara presenta il libro, Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano, Bompiani Editoreinsieme all'autore dialogheranno Maria Valeria Della Mea, Paolo Fontanelli e Dino PedreschiL'evento organizzato dalla Libreria Ghibellina si terrà al Cinema Lumiere alle ore 18. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: All’Epyc la presentazione di "Fischiava il vento" di Claudio Caprara: una storia sentimentale del comunismo italiano
Leggi anche: "Vent'anni di sovranismo", Claudio Borghi presenta il suo libro all'Eurhotel
Claudio Caprara e il suo libro ’Fischiava il vento’ - Una storia sentimentale del comunismo italiano’ edito da Bompiani; ultima opera di Claudio Caprara, ... ilrestodelcarlino.it
RTI Calabria. . Civita: Presentato il libro di Claudio Alvigini "L'Inconcepibile esercizio" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.