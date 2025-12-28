Così 130 anni fa i fratelli Lumière inventavano il cinema
Centotrent’anni fa, il 28 dicembre 1895, quando si proiettò il primo film al mondo al Salon indien del Grand Café, sul boulevard des Capucines di Parigi, Auguste e Louis Lumière, artefici dell’operazione, non c’erano. Il ruolo fondamentale in quello che oggi si chiamerebbe il marketing del neo-cinematografo l’ebbe infatti Antoine Lumière, padre dei due fratelli, pittore e fotografo con attività di famiglia a Lione (la moglie Jeanne Joséphine Costille era una semplice lavandaia). Antoine (lui sì che c’era alla prima.) aveva uno spiccato gusto dell’impresa commerciale, anche se rischiosa. Fu lui, infatti, a lanciare l’idea della prima proiezione pubblica a pagamento intuendo con straordinaria precognizione che ciò che andava costruito era un pubblico attratto dall’invenzione dei suoi figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: T'immagini! 3: torna a Perugia la festa dell'illustrazione e celebra i 130 anni del Cinema
Leggi anche: Il Bataclan, le strade e i locali della Ville Lumière: 10 anni fa l'orrore a Parigi. Ma la capitale francese non dimentica chi ha perso la vita negli attacchi terroristici
GIOVE, 2 ANNI, MANTO NERO FOCATO. UNICO DEI 5 FRATELLI RIMASTO AD ASPETTARE LA SUA FAMIGLIA PER SEMPRE. CHIAMATE PER LUI! 5 fratelli chiusi in un box di pochi metri, nati in canile il 10/12/2023 da una mamma arrivata gravida. Nati in - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.