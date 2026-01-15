Svelato il mistero della Coca-Cola? Lo youtuber Zach Armstrong ne è certo | Ecco qual è la miscela segreta

Recentemente, lo youtuber Zach Armstrong ha affermato di aver svelato la ricetta segreta della Coca-Cola, una delle bevande più iconiche al mondo. Dopo circa 140 anni di mistero, questa scoperta ha attirato l’attenzione di molti. In questo articolo, esploreremo le dichiarazioni di Armstrong e analizzeremo le implicazioni di questa possibile rivelazione sulla storia e sulla percezione del celebre marchio.

Ci sono voluti ben 140 anni, ma probabilmente la famosissima ricetta segreta della Coca-Cola è stata svelata da uno youtuber, Zach Armstrong sul suo canale ufficiale. " La formula segreta della Coca Cola è uno dei segreti meglio custoditi della storia recente . – ha commentato Armstrong – E io odio i segreti. Quindi, naturalmente, l'ho decifrata con l'aiuto della spettrometria di massa e ho creato una replica chimicamente identica!". Nel video si vedono esattamente le formule chimiche e i tentativi dello youtuber ottenere la miscela principale che rende unico il gusto della bevanda popolare in tutto il mondo.

La ricetta segreta della Coca Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni – Il video - Zach Armstrong sostiene di aver scoperto l'esatto dosaggio degli aromi che compongono l'ingrediente misterioso della bevanda gassata più famosa del mondo ... open.online

Uno youtuber ha rivelato la formula segreta della Coca-Cola dopo 139 anni: ecco come replicarla - La bevanda è composta per oltre il 99% da zucchero, caffeina e acido fosforico, mentre il restante 1% ... hwupgrade.it

