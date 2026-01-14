La ricetta segreta della Coca Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni – Il video

Dopo 139 anni, la misteriosa ricetta della Coca Cola è stata svelata da uno youtuber, offrendo uno sguardo inedito su uno dei segreti più custoditi dell’industria alimentare. In questo video, vengono analizzati gli ingredienti e i dettagli della formula, aprendo una finestra sulla produzione di una delle bevande più iconiche al mondo. Un approfondimento che interessa appassionati e curiosi di conoscere i segreti dietro questa celebre bevanda.

Segreta per 139 anni, svelata da uno youtuber: è la ricetta della Coca Cola, una delle formule meglio custodite dell’industria alimentare mondiale. Dopo un anno di tentativi, Zach Armstrong è riuscito – a suo dire – a ricreare in laboratorio la bevanda gassata, e lo ha raccontato in un video sul suo canale YouTube LabCoatz. «L’ho decifrata con l’aiuto della spettrometria di massa – ha spiegato Armstrong – e ho creato una replica chimicamente identica!» Nel video (che ha già raccolto oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni) il creator spiega passo dopo passo il processo, dall’analisi degli ingredienti fino al mix di aromi e composti che, secondo il suo esperimento, producono un gusto identico a quello della Coca Cola “originale”, tanto che gli assaggiatori-tester non sono riusciti a distinguere tra la vera bevanda americana e quella ricreata in laboratorio. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Coca-Cola, la formula segreta non è più un mistero? Lo scienziato che l’ha ricreata in laboratorio Leggi anche: Gli eredi di Johnny Cash fanno causa alla Coca-Cola: il marchio avrebbe “rubato” la voce del cantante per uno spot La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La formula segreta della Coca-Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... wired.it

Uno youtuber ha rivelato la formula segreta della Coca-Cola dopo 139 anni: ecco come replicarla - La bevanda è composta per oltre il 99% da zucchero, caffeina e acido fosforico, mentre il restante 1% ... hwupgrade.it

Svelato dopo 129 anni il segreto della Coca Cola. Ecco la ricetta - Gli ingredienti della Coca Cola, creata dal farmacista John Pemberton nel 1886, sono sempre stati un mistero. affaritaliani.it

Buon pranzo alette di pollo croccanti la ricetta "segreta " È NEL PRIMO COMMENTO #fblifestyle facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.