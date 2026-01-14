Crans-Montana | trasferito dal Niguarda al Policlinico uno dei più gravi Grave insufficie

Un giovane ferito a Crans-Montana è stato trasferito dall'ospedale Niguarda al Policlinico di Milano. La sua condizione rimane grave, con un quadro di insufficienza che richiede cure specialistiche. La situazione viene monitorata attentamente dal personale sanitario, che si sta occupando del suo trattamento e delle eventuali necessità future.

AGI - "Uno dei ragazzi feriti a Crans Montana e ricoverato all'ospedale Niguarda è stato trasferito al Policlinico di Milano nelle scorse ore. Il trasferimento nasce da una decisione collegiale frutto della collaborazione, attivata sin dal primo momento dell'emergenza, tra i migliori specialisti del nostro sistema sanitario per garantire la più alta qualità di cura a tutti i ragazzi coinvolti in questa terribile tragedia". Lo ha riferito l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Le condizioni cliniche del paziente. Secondo quanto riferito dall’assessore, il giovane non rientra tra i pazienti con la maggiore estensione di ustioni. 🔗 Leggi su Agi.it

