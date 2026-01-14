Crans-Montana | trasferito dal Niguarda al Policlinico uno dei più gravi Grave insufficie

Uno dei giovani feriti a Crans-Montana, inizialmente ricoverato presso l'ospedale Niguarda, è stato successivamente trasferito al Policlinico di Milano. La sua condizione è considerata grave, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda saranno forniti nel rispetto della privacy e della delicatezza del caso.

AGI - "Uno dei ragazzi feriti a Crans Montana e ricoverato all'ospedale Niguarda è stato trasferito al Policlinico di Milano nelle scorse ore. Il trasferimento nasce da una decisione collegiale frutto della collaborazione, attivata sin dal primo momento dell'emergenza, tra i migliori specialisti del nostro sistema sanitario per garantire la più alta qualità di cura a tutti i ragazzi coinvolti in questa terribile tragedia". Lo ha riferito l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Le condizioni cliniche del paziente. Secondo quanto riferito dall'assessore, il giovane non rientra tra i pazienti con la maggiore estensione di ustioni.

Crans-Montana, ragazzo trasferito per problemi respiratori. Domani il Papa incontra i familiari delle vittime - (askanews) – “Uno dei ragazzi feriti a Crans Montana ricoverato l’ospedale Niguarda è stato trasferito al Policlinico di Milano nelle scorse ore. askanews.it

Papa incontra famiglie vittime a Crans-Montana: trasferito ragazzo con gravi problemi respiratori, attesa e tensione - Montana e inizialmente ricoverato al Niguarda è stato trasferito al Polic ... assodigitale.it

Crans-Montana, le foto choc all'interno del locale la notte dell'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

