I leader Ue tentano il muro Ma il tycoon non molla e tratta con la Groenlandia

I leader dell’Unione Europea affrontano le sfide del muro, ma il tycoon americano continua le trattative con la Groenlandia. Secondo l’«Economist», si sta valutando un Trattato di libera associazione, mentre Stephen Miller, vicino all’amministrazione, solleva tensioni con i danesi. La situazione riflette le complesse dinamiche geopolitiche che coinvolgono Stati Uniti, UE e Groenlandia, in un contesto di negoziati e strategie internazionali.

Per l’«Economist» si lavora a un Trattato di libera associazione. Mentre il fedelissimo Stephen Miller provoca i danesi. I volenterosi: «Confini inviolabili, l’isola fa parte della Nato». L’amministrazione Trump non arretra sulla Groenlandia, mentre cresce la tensione tra Washington e il Vecchio Continente. «Questa è stata la posizione formale del governo degli Stati Uniti fin dall’inizio di questa amministrazione - francamente potremmo risalire alla precedente amministrazione Trump - ovvero che la Groenlandia dovrebbe far parte degli Stati Uniti», ha dichiarato, lunedì sera, il vicecapo dello staff della Casa Bianca, Stephen Miller. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I leader Ue tentano il muro. Ma il tycoon non molla e tratta con la Groenlandia Leggi anche: L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. In fatto di primati, la leader di Fratelli d’Italia ha già ottenuto quello, poco lusinghiero, dei voti di fiducia chiesti alla Camera e al Senato - facebook.com facebook

