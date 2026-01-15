Striscia La Notizia 2026 in prima serata su Canale 5 | quando in tv conduttori e anticipazioni

Il ritorno di Striscia La Notizia 2026 è alle porte. La storica trasmissione satirica, ideata da Antonio Ricci, tornerà in prima serata su Canale 5, offrendo anche quest’anno un’analisi critica e ironica degli eventi di attualità. Le anticipazioni e i dettagli sulla programmazione e i conduttori saranno disponibili nelle prossime settimane, per prepararsi a una nuova edizione del celebre telegiornale.

Tutto pronto per il ritorno di Striscia La Notizia 2026, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci e trasmesso su Canale 5. Scopriamo la data di inizio, il numero di puntate, i conduttori e tutte le anticipazioni sulla nuova stagione. Striscia La Notizia 2026, orario e quando comincia su Canale 5. Ci siamo: da giovedì 22 gennaio 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con l'edizione di Striscia La Notizia 2026. Il programma televisivo italiano di genere infotainment, investigativo e satirico ideato da Antonio Ricci torna su Canale 5, ma in una orario differente. Si tratta del primo cambio di orario in 37 anni di storia del programma; una decisione sopraggiunta e condivisa sia da Mediaset che da Antonio Ricci, ideatore del tg satirico.

