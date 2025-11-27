Striscia la Notizia torna nel 2026 in prima serata su Canale 5 | ecco quando

Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata, conquistando una posizione di palinsesto totalmente inedita per il celebre TG satirico di Antonio Ricci. Un ritorno esplosivo che festeggia nel modo migliore il suo 37° anno di programmazione. Striscia la notizia: puntate speciale in prime time con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per questo debutto prestigioso, Mediaset ha scelto di puntare su due volti iconici: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia più amata e longeva dello storico programma. I due conduttori guideranno cinque puntate speciali (a gennaio 2026) di Striscia la Notizia in onda in prima serata, portando con sé l’ironia tagliente, la satira sociale e il linguaggio inconfondibile che hanno reso il programma un punto di riferimento della TV italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Striscia la Notizia torna nel 2026 in prima serata su Canale 5: ecco quando

Altre letture consigliate

Le amiche che commentano il caso umano di Tinder #Striscialanotizia #Belve #Mariadefilippi #FrancescaFagnani Vai su X

42’ serv Striscia la notizia 24/25! Compro oro on the Road Padova! - facebook.com Vai su Facebook

Striscia la notizia: puntate speciale in prime time con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti - Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata, conquistando una posizione di palinsesto totalmente inedita per il celebre TG satirico di Antonio ... Riporta superguidatv.it

Striscia la notizia torna in TV, Mediaset ha deciso: quando andrà in onda e come saranno le nuove puntate su Canale5 - Secondo le ultime notizie, Mediaset avrebbe preso la sua decisione su Striscia la Notizia. Lo riporta fanpage.it

Quando torna in onda Striscia la Notizia? Ecco la data/ Conduttori e numero puntate: tutte le indiscrezioni - Secondo Alberto Dandolo, Mediaset ha deciso la data del ritorno in tv di Striscia la Notizia: ecco chi saranno i conduttori. Come scrive ilsussidiario.net