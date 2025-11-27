quando inizia striscia la notizia in prima serata su canale 5

il ritorno di striscia la notizia in prima serata su canale 5. Il celebre programma di satira e intrattenimento striscia la notizia si prepara a un cambiamento storico nel panorama televisivo italiano. Per la prima volta nella sua lunga storia, il format ideato da Antonio Ricci trasmetterà in prima serata su canale 5, segnando un’importante evoluzione nella collocazione del programma. Questa novità rappresenta un importante passo avanti, volto a rafforzare il ruolo e la visibilità di uno dei più longevi e riconoscibili programmi televisivi nazionali. La scelta di una collocazione in prima serata mira ad attirare un pubblico più ampio, senza perdere la propria identità distintiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

