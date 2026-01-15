Sting ha pagato 600 mila euro agli ex membri dei Police ma non vuole dare le royalty per lo streaming
Sting ha recentemente versato oltre 600.000 euro agli ex membri dei Police, Andy Summers e Stewart Copeland, per il mancato pagamento delle royalty. Tuttavia, l'artista ha dichiarato di non voler corrispondere le royalties derivanti dallo streaming, sollevando questioni sul rispetto dei diritti dei musicisti e sulla distribuzione dei compensi nel settore musicale.
Sting dovrà pagare oltre 600 mila euro agli ex Police Andy Summers e Stewart Copeland per aver sottopagalo le royalty, ma non vuole paagre quelle derivanti dagli streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Police, Sting paga 600 mila sterline di royalties agli ex compagni di band
Leggi anche: Sting contro i Police, i membri della band gli fanno causa: in gioco un tesoro di 2 milioni
Sting ha pagato 600 mila euro agli ex membri dei Police, ma non vuole dare le royalty per lo streaming - Sting dovrà pagare oltre 600 mila euro agli ex Police Andy Summers e Stewart Copeland per aver sottopagalo le royalty, ma non vuole paagre quelle derivanti ... fanpage.it
Tutti contro Sting, guerra per i diritti dei Police: Summers e Copeland vogliono 8 milioni - Il cantante ha versato 600mila sterline (circa 700mila euro) di royalties agli ex compagni, che però chiedono molto di più ... adnkronos.com
Sold To A Mob Boss, Only To Find He’d Loved Me For 10 Years And Spoiled Me
This happened while meeting Sting facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.