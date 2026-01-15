Sting ha pagato 600 mila euro agli ex membri dei Police ma non vuole dare le royalty per lo streaming

Sting ha recentemente versato oltre 600.000 euro agli ex membri dei Police, Andy Summers e Stewart Copeland, per il mancato pagamento delle royalty. Tuttavia, l'artista ha dichiarato di non voler corrispondere le royalties derivanti dallo streaming, sollevando questioni sul rispetto dei diritti dei musicisti e sulla distribuzione dei compensi nel settore musicale.

Tutti contro Sting, guerra per i diritti dei Police: Summers e Copeland vogliono 8 milioni - Il cantante ha versato 600mila sterline (circa 700mila euro) di royalties agli ex compagni, che però chiedono molto di più ... adnkronos.com

