Sting contro i Police i membri della band gli fanno causa | in gioco un tesoro di 2 milioni

Sting ha avviato una causa contro i membri dei Police, coinvolti in una disputa legale riguardante un patrimonio di circa 2 milioni di euro. La vicenda mette in luce le complessità economiche legate ai grandi successi musicali e alle relazioni tra i componenti di una delle band più iconiche del panorama internazionale. Un confronto che solleva domande sulla distribuzione dei profitti e le dinamiche interne delle collaborazioni artistiche.

Quanto si guadagna ad essere membro di una delle band più famose nella storia della musica contemporanea? A quanto pare, non abbastanza. Non, almeno, secondo Andy Summers e Stewart Copeland. Gli ex membri dei Police credono di essere stati derubati di ciò che sarebbe spettato loro di diritto e vogliono portare il vecchio amico (oggi ben altro) Sting in tribunale col fine di ottenere un lauto risarcimento sui mancati guadagni dai diritti delle loro canzoni. L'accordo sulle royalties dei Police. Gordon Matthew Thomas Sumner, Andy Summers e Stewart Copeland non hanno suonato assieme che per pochi anni, ma sono bastati per trasformarsi in vere leggende.

Police in guerra, Copeland e Summer fanno causa a Sting: il motivo - L’Alta Corte di Londra ha aperto l’udienza per la causa intentata a settembre contro il ... iltempo.it

Police, battaglia legale sui diritti streaming: Summers e Copeland contro Sting - È iniziata all’Alta Corte di Londra l’udienza preliminare della causa intentata da Andy Summers e Stewart Copeland contro Sting, per circa due milioni di dollari di royalty legate ai ricavi dello ... tg24.sky.it

Faida tra gli ex Police, è guerra sui diritti: Summers e Copeland citano Sting

