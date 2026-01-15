Police Sting paga 600 mila sterline di royalties agli ex compagni di band

L’Alta Corte di Londra ha avviato un procedimento legale tra membri storici dei Police. Andy Summers e Stewart Copeland contestano a Sting il pagamento di royalties, richiedendo circa 600 mila sterline. La causa riguarda questioni di diritti e compensi legati all’attività della band. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche di proprietà e riconoscimenti nelle collaborazioni musicali di lunga data.

