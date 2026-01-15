Police Sting paga 600 mila sterline di royalties agli ex compagni di band
L’Alta Corte di Londra ha avviato un procedimento legale tra membri storici dei Police. Andy Summers e Stewart Copeland contestano a Sting il pagamento di royalties, richiedendo circa 600 mila sterline. La causa riguarda questioni di diritti e compensi legati all’attività della band. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche di proprietà e riconoscimenti nelle collaborazioni musicali di lunga data.
L’Alta Corte di Londra ha iniziato a esaminare, durante un’udienza preliminare, la causa intentata dal chitarrista Andy Summers e dal batterista dei Police Stewart Copeland contro il frontman Sting. Lo scorso settembre, i due musicisti avevano infatti accusato il cantautore britannico di non aver pagato adeguatamente le royalties per lo streaming di brani iconici come Roxanne o Every Breath You Take. Secondo alcuni documenti visionati dalla Bbc, l’artista avrebbe riconosciuto ai due 595 mila sterline, poco meno di 700 mila euro. I legali di Copeland e Summers dicono che il pagamento è stato effettuato di recente, ma che la cifra dovuta dovrebbe essere decisamente più alta e comunque non inferiore a 8 milioni di sterline (più di 9 milioni di euro). 🔗 Leggi su Lettera43.it
