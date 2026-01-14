Sting citato in giudizio per oltre 2 milioni di dollari di diritti per i brani dei Police | gli ex della band Andy Summers e Stewart Copeland sul piede di guerra

Sting si trova al centro di una controversia legale con Andy Summers e Stewart Copeland, ex membri dei Police. I due musicisti hanno intentato una causa per oltre 2 milioni di dollari di royalties non pagate, derivanti dagli streaming dei brani della band. La disputa evidenzia le complicazioni nella gestione dei diritti musicali e il valore economico delle opere dei Police nel mercato digitale.

Non c’è pace tra i membri di una delle band più famose al mondo, i Police. Il chitarrista Andy Summers e il batterista Stewart Copeland hanno citato in giudizio Sting, sostenendo di non aver ricevuto la loro quota di royalties generate dallo streaming dei successi della band inglese, stimata in oltre due milioni di dollari. La vicenda arriva dopo la vendita del catalogo di Sting alla Universal, stimata in 250 milioni di dollari, e riapre un capitolo di tensioni finanziarie tra i tre musicisti, autori di cinque album pubblicati tra il 1978 e il 1983. La denuncia è stata depositata alla fine del 2024 presso l’Alta Corte di Londra, che in queste ore lo ha esaminato durante un’udienza preliminare, ma non si tratta del processo vero e proprio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sting citato in giudizio per oltre 2 milioni di dollari di diritti per i brani dei Police: gli ex della band Andy Summers e Stewart Copeland sul piede di guerra Leggi anche: Police in guerra, Copeland e Summer fanno causa a Sting: il motivo Leggi anche: Kevin Costner citato in giudizio per 440mila dollari: i costumi di Horizon 2 non sarebbero stati pagati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sting citato in giudizio per oltre 2 milioni di dollari di diritti per i brani dei Police: gli ex della band Andy Summers e Stewart Copeland sul piede di guerra - Il chitarrista Andy Summers e il batterista Stewart Copeland hanno citato in giudizio Sting, sostenendo di non aver ricevuto ... ilfattoquotidiano.it

