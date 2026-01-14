Police in guerra Copeland e Summer fanno causa a Sting | il motivo

Gli ex membri dei Police, Copeland e Summer, hanno intentato una causa contro Sting presso l'Alta Corte di Londra, contestando circa 2 milioni di dollari di royalties non corrisposti per lo streaming. La disputa riguarda i diritti sui profitti derivanti dalla musica della band, riaccendendo il dibattito sulle questioni legali e finanziarie legate alla gestione delle royalties musicali. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra i membri storici del gruppo.

Gli ex Police in guerra per le royalties. L'Alta Corte di Londra ha aperto l'udienza per la causa intentata a settembre contro il cantante Sting dagli altri membri della band, che rivendicano circa 2 milioni di dollari di royalties non pagate per lo streaming. Il chitarrista Andy Summers e il batterista Stewart Copeland hanno intentato un'azione legale contro Sting sostenendo di avere diritto a royalties aggiuntive, ma l'ex leader del gruppo contesta la pretesa dei due. L'intesa iniziale della band si basava su un accordo verbale siglato nel 1977 che stabiliva che ciascun membro del gruppo avrebbe dovuto ricevere il 15% delle royalties generate dalle composizioni degli altri membri.

Faida tra gli ex Police, è guerra sui diritti: Summers e Copeland citano Sting - Andy Summers e Stewart Copeland sostengono di non aver ricevuto la quota di royalties generate dallo streaming dei successi della band inglese, stimata in oltre due milioni di dollari ... corriere.it

Guerra sui diritti tra gli ex Police e Sting. Oggi udienza a Londra - Il chitarrista Summers e il batterista Copeland ritengono di non aver ricevuto la loro giusta quota di diritti d'autore sullo streaming AGI - msn.com

