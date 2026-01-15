Gli Stati Uniti hanno avviato un'evacuazione preventiva di parte del personale presso la base militare di al Udeid, in Qatar, a seguito di decisioni di sicurezza. La misura riguarda operazioni di carattere precauzionale e mira a garantire la sicurezza dei collaboratori coinvolti. La situazione viene monitorata attentamente, senza ulteriori dettagli al momento.

Gli Stati Uniti hanno ordinato, in via precauzionale, l'evacuazione di parte del personale impiegato alla base militare di al Udeid, in Qatar. Diversi funzionari statunitensi hanno dichiarato alla stampa, in forma anonima, che dietro la decisione ci sarebbe un possibile intervento del governo in Iran, dove il regime sta reprimendo con inaudita violenza le proteste da parte della popolazione, uccidendo migliaia di manifestanti. A confermare queste affermazioni è lo stesso governo qatariota, che ha parlato di «tensioni regionali». Nelle ultime ore, anche alcuni militari del Regno Unito hanno ricevuto lo stesso ordine.

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti e Regno Unito stanno evacuando il personale impiegato alla base militare di al Udeid, in Qatar

