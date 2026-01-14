gli stati uniti trasferiscono parte del personale della loro base in qatar

Gli Stati Uniti hanno disposto il trasferimento di parte del personale dalla base militare di Al Udeid in Qatar, secondo fonti diplomatiche. La decisione avviene in un contesto di tensioni crescenti, dopo le minacce di intervento militare in Iran da parte di Washington. La situazione riflette le dinamiche geopolitiche della regione e l’attuale fase di escalation tra le potenze coinvolte.

Una parte del personale della base militare statunitense di Al Udeid, in Qatar, ha ricevuto l’ordine di partire, hanno dichiarato due fonti diplomatiche all’Afp, dopo che Washington aveva minacciato un intervento militare in Iran. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

