Cose da Patsy sbarca su Apple TV e Prime Video in Italia Regno Unito e Stati Uniti
Quando una produzione indipendente riesce a raggiungere le principali piattaforme internazionali, vale la pena fermarsi ad ascoltare la sua storia. È il caso di Cose da Patsy, una serie creata e prodotta da Gli Scusateci e distribuita da Mechanismo srl, ora disponibile su Apple TV e Amazon Prime. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
