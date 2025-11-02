Cose da Patsy sbarca su Apple TV e Prime Video in Italia Regno Unito e Stati Uniti

Quando una produzione indipendente riesce a raggiungere le principali piattaforme internazionali, vale la pena fermarsi ad ascoltare la sua storia. È il caso di Cose da Patsy, una serie creata e prodotta da Gli Scusateci e distribuita da Mechanismo srl, ora disponibile su Apple TV e Amazon Prime. 🔗 Leggi su Napolitoday.it